Поцелованные богом: Глоба назвала три знака зодиака, у которых в 2024 году все наладится
С детства мы ожидаем новогоднего чуда. Тамара Глоба, известный астролог, назвала три знака зодиака, для которых предчувствие магии не покажется напрасно.
Овны, которые в уходящем году успели совершить значительные свершения, в будущем получат сильную защиту свыше. Кажется, они будут под опекой ангела, которые поможет им найти умиротворение и придать непрерывность своей жизни. Это и позволит im в 2024 году делать правильные решения.
Трудолюбивым Козерогам предстоит достичь головокружительных успехов в области профессии. Глобальные изменения произойдут в их личной жизни, которая подарит im множество приятных неожиданностей.
И, наконец, в волшебном списке на третьем месте находятся Рыбы, которые смогут выбраться из ситуации благодаря новым знакомствам. Вы встретите людей, готовых помочь вам и содействовать в восхождении по карьерной лестнице.
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