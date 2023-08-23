Осужденный на 10 лет колонии экс-глава отдела УЭБиПК из Татарстана отправился на СВО

Рустам Нариманов, бывший руководитель Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (УЭБиПК) МВД по Татарстану, был признан виновным в совершении мошенничества и получил наказание в виде десяти лет лишения свободы в условиях строгого режима.





Неделю тому назад он также был приговорен за получение взятки в размере пяти миллионов рублей. Как дополнительное наказание, Нариманов был лишен звания полицейского подполковника и оштрафован на сумму в 36 миллионов рублей.Однако, оказалось, что Нариманов был отправился в зону СВО. В середине августа он покинул место отбывания наказания и заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации. В настоящее время он проходит интенсивную подготовку на специальном полигоне в прифронтовой зоне. Об этом сообщает "Реальное Время".