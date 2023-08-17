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Опять мобилизация? Жители России начали получать повестки для явки в военкомат

Опять мобилизация? Жители России начали получать повестки для явки в военкомат

Фото: открытые источники

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В России начали рассылать повестки для явки в военкоматы. На ситуацию обратили внимание в Красноярском крае.

Жители Красноярского края в социальных сетях забили тревогу. Они сообщают, что мужчины в регионе опять начали получать повестки их военкомата. Им предлагается посетить комиссариат и получить мобилизационное предписание.

Согласно такому предписанию, мобилизуемый обязан прибыть в указанное в нем место в течение определенного времени после того, как официально объявят о новой мобилизации, при этом повторной повестки он ждать не должен.

Военкомат края подтвердил рассылку и пояснил, что это - обычная работа по сверке данных.

"Это вызов на сверку учетных данных и вклейку мобилизационного предписания в военный билет", - отметили в военкомате, подчеркнув, что за неявку будут наказывать в соответствии с законом, который существенно ужесточился с недавнего времени.

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