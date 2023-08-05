«Новая волна мобилизации»: депутат Госдумы Картаполов объяснил для чего принимается уголовная ответственность за уклонение от призыва

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил для чего нужно менять призывной возраст. По его мнению, это сделано с целью навести порядок в системе военного учёта.

Кроме того, Картаполов сказал, что это сделано под общую мобилизацию.



Также он выступил против отсрочки от мобилизации для многодетных отцов. Так как это "упростит жизнь уклонистам"