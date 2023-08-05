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· Алина Алмакаева

«Новая волна мобилизации»: депутат Госдумы Картаполов объяснил для чего принимается уголовная ответственность за уклонение от призыва

«Новая волна мобилизации»: депутат Госдумы Картаполов объяснил для чего принимается уголовная ответственность за уклонение от призыва

gazetapik.ru

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил для чего нужно менять призывной возраст. По его мнению, это сделано с целью навести порядок в системе военного учёта.
Кроме того, Картаполов сказал, что это сделано под общую мобилизацию.


Также он выступил против отсрочки от мобилизации для многодетных отцов. Так как это "упростит жизнь уклонистам"

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