Необходимо ограничить высказывания на тему СВО: депутат Госсовета РТ высказался о заявлении «народного избранника»

Депутат Госсовета Татарстана Шарафиев предложил ограничить высказывания депутатов о СВО

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев высказался, что, по его мнению, парламенту необходимо ограничить высказывания на тему СВО России на Украине.

В своем телеграм-канале он написал, совсем недавно для депутатов ГД РФ запретили командировки в СВО, но, как он заявляет, «не мешало бы и вовсе некоторым "деятелям" из Госдумы запретить высказывать на тему СВО».

Шарафиев рассказал, что один из «народных избранников» заявил, что военнослужащих ВС РФ пинками приходится загонять на поле боя.

При этом, как заявляет депутат Госсовета Татарстана, на самом деле бойцы достойно выполняют задачи в рамках СВО - мобилизованные, контрактники, добровольцы.