Не берите даже по акции: Роскачество определило марки опасных для жизни пельменей

В ходе проверки на качество и безопасность для употребления в пищу было исследовано 20 образцов пельменей от разных отечественных производителей. К сожалению, ни один из них не был признан качественным и безопасным.

Специалисты обнаружили наличие опасных вредоносных бактерий в пельменях торговых брендов, которые представлены на рынке. Например, в продукции «Вкусвилл» было выявлено содержание микроорганизмов, которые могут вызвать развитие серьезной пищевой болезни - листериоза. В то же время, пельмени от брендов «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково» содержат бактерию сальмонеллы, которая может вызвать опасные инфекционные болезни. Также в пельменях от производителей «Останкино традиционные», «Стародворье» и «Ложкаревъ» была обнаружена кишечная палочка.

Роскачество не рекомендует приобретать и употреблять в пищу пельмени от указанных выше торговых брендов, поскольку они могут негативно повлиять на здоровье из-за содержания опасных бактерий, которые вызывают различные болезни.