«Нас вынудили»: Набиуллина предостерегла всех россиян, имеющих вклады и кредиты

Глава Центробанка, Эльвира Набиуллина, предупредила население России. Она отметила, что повышение ключевой ставки до 15 % годовых было осуществлено в целях борьбы с ростом цен.

Набиуллина также подчеркнула, что Центробанк будет применять эффективные инструменты, чтобы достичь поставленных целей в области инфляции. В случае отсутствия результатов от повышения ставки, Центробанк может принять решение о её дальнейшем повышении на следующем заседании в декабре. Это повлечет за собой изменение стоимости кредитов и вкладов, делая первые более дорогими, а вторые – более привлекательными для населения. Набиуллина также объяснила, что рост цен связан с накопленным избытком спроса, обусловленным большими суммами денег, которыми располагают граждане.

В целом, на протяжении ближайших трех лет денежно-кредитная политика будет жесткой с целью обеспечить устойчивое снижение уровня инфляции.