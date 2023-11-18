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«Нас вынудили»: Набиуллина предостерегла всех россиян, имеющих вклады и кредиты

«Нас вынудили»: Набиуллина предостерегла всех россиян, имеющих вклады и кредиты

kremlin

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Глава Центробанка, Эльвира Набиуллина, предупредила население России. Она отметила, что повышение ключевой ставки до 15 % годовых было осуществлено в целях борьбы с ростом цен.

Набиуллина также подчеркнула, что Центробанк будет применять эффективные инструменты, чтобы достичь поставленных целей в области инфляции. В случае отсутствия результатов от повышения ставки, Центробанк может принять решение о её дальнейшем повышении на следующем заседании в декабре. Это повлечет за собой изменение стоимости кредитов и вкладов, делая первые более дорогими, а вторые – более привлекательными для населения. Набиуллина также объяснила, что рост цен связан с накопленным избытком спроса, обусловленным большими суммами денег, которыми располагают граждане.

В целом, на протяжении ближайших трех лет денежно-кредитная политика будет жесткой с целью обеспечить устойчивое снижение уровня инфляции.

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