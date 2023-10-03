Тараканы – проблема, которая может возникнуть в любом доме неожиданно и резко. Они могут перебираться из квартиры в квартиру сквозь щели и отверстия, помимо этого, насекомых случайно можно принести домой на одежде и в дорожных сумках.

Бороться с тараканами невероятно сложно, но все же справиться с ними возможно, если мыть полы с губительным для них народным средством, которое готовится пару минут.

Для победы над неприятными насекомыми добавляйте в воду для мытья полов мыло с натуральным антисептиком, бораксом, при контакте с которым тараканы погибают, рассказывает на своем YouTube-канале AdMe.

Также мыльные растворы с бораксом обладают очистительными функциями, которые можно использовать для мытья любых поверхностей, обязательно используя резиновые перчатки.