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На улице Фучика частично ограничат движение на два года

Это связано со строительством новой ветки казанского метро.

Денис Гордийко

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Это связано со строительством новой ветки казанского метро.

На перекрёстке ул.Юлиуса Фучика с ул.Вербной частично перекроют движения автомобилей с 13 июня 2024 года до 27 февраля 2026. На этом участке будут вестись работы строительству второй ветки казанского метро — участка между станциями «100-летие ТАССР» и «Тулпар».

Ранее Мэрия Казани сообщила об перекрытиях улиц сроком до 3 месяцев в Московском районе для ремонта теплопровода.

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