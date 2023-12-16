На ремонт дорог в Татарстане в 2023 году было выделено 14,7 млрд рублей

В 2023 году на финансирование национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Татарстане запланировано выделить 14,7 млрд рублей. Из этой суммы 4,6 млрд рублей предоставлены из федерального бюджета, а 7,2 млрд рублей – из республиканского бюджета. Опережающее финансирование составило 2,9 млрд рублей.

В рамках национального проекта проведены работы на общественных автомобильных дорогах регионального и местного значения. Общая протяженность этих дорог превышает 400 км. Работы также проводились на региональных дорогах на 121,5 км, которые представляют собой 57 участков дорог. Финансирование работ осуществлялось на сумму 1,9 млрд рублей из бюджета Татарстана, как сообщили в Министерстве транспорта Татарстана.

Благодаря опережающему финансированию были проведены работы на 125,1 км дорог, включающих 54 участка. Общая сумма финансирования составила 3,583 млрд рублей. В рамках проекта были отремонтированы автомобильные дороги в Казанской агломерации на 37,059 км (финансирование – 3,851 млрд рублей), в Набережночелнинской агломерации – на 22,633 км (финансирование – 1,36 млрд рублей), а также в Нижнекамской агломерации – на 2,195 км (финансирование – 480 млн рублей).

Кроме того, в текущем году в Татарстане было отремонтировано 26 мостов в рамках национального проекта.