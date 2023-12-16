Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

На ремонт дорог в Татарстане в 2023 году было выделено 14,7 млрд рублей

Подписаться в Telegram

В 2023 году на финансирование национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Татарстане запланировано выделить 14,7 млрд рублей. Из этой суммы 4,6 млрд рублей предоставлены из федерального бюджета, а 7,2 млрд рублей – из республиканского бюджета. Опережающее финансирование составило 2,9 млрд рублей.

В рамках национального проекта проведены работы на общественных автомобильных дорогах регионального и местного значения. Общая протяженность этих дорог превышает 400 км. Работы также проводились на региональных дорогах на 121,5 км, которые представляют собой 57 участков дорог. Финансирование работ осуществлялось на сумму 1,9 млрд рублей из бюджета Татарстана, как сообщили в Министерстве транспорта Татарстана.

Благодаря опережающему финансированию были проведены работы на 125,1 км дорог, включающих 54 участка. Общая сумма финансирования составила 3,583 млрд рублей. В рамках проекта были отремонтированы автомобильные дороги в Казанской агломерации на 37,059 км (финансирование – 3,851 млрд рублей), в Набережночелнинской агломерации – на 22,633 км (финансирование – 1,36 млрд рублей), а также в Нижнекамской агломерации – на 2,195 км (финансирование – 480 млн рублей).

Кроме того, в текущем году в Татарстане было отремонтировано 26 мостов в рамках национального проекта.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

16 часов назад

Стало известно, что сказал Марат на татарском языке после выступления пальто

Новости Татарстана

16 часов назад

Из-за трех смертельных ДТП в Нижнекамске соберут комиссию по БДД

уничтожение клопов газом

Новости Татарстана

день назад

На казанских сельхозярмарках раскупили более 200 тыс. яиц

Интересное в Казани

3 дня назад

ГК ТОЧНО заходит в Казань

fl studio обучение в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Главу МЧС РТ отстранили от должности

Новости Татарстана

22 часа назад

Актер Копейкин высказался о продолжении сериала «Слово пацана»

Новости Татарстана

день назад

Госстройнадзор отстранил подрядчиков проекта «Наш двор»

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане УФАС проверит производителей яиц
Лонгриды
3 дня назад

3 млн рублей и корона «Мисс Офис»: как жительница Казани стала лучшей в России

3 млн рублей и корона «Мисс Офис»: как жительница Казани стала лучшей в России

Новости Татарстана

14 минут назад

Дебетовые карты с начислением процентов на остаток: максимизация прибыли от своих средств

Новости Татарстана

59 минут назад

В Казани завершено исследование участка под новый парк аттракционов

Новости Татарстана

час назад

В Нижнекамске был назначен новый руководитель следственного комитета

Новости Татарстана

14 часов назад

Татарстанец стал серебряным призером на турнире по греко-римской борьбе
«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани
Лонгриды
4 дня назад

«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани

Новости Татарстана

14 часов назад

Цены на яйца начнут снижаться после Нового года

Новости Татарстана

16 часов назад

Стало известно, что сказал Марат на татарском языке после выступления пальто

Новости Татарстана

16 часов назад

В Челнах открыли главную новогоднюю елку
Женские секреты: девушки Казани раскрыли деликатные подробности своей жизни
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Женские секреты: девушки Казани раскрыли деликатные подробности своей жизни