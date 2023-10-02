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Может появиться на два года раньше: в Татарстане рассказали про повышенный пенсионный стаж бойцов СВО

Соцфонд Татарстана рассказал про повышенный пенсионный стаж для бойцов СВО
Может появиться на два года раньше: в Татарстане рассказали про повышенный пенсионный стаж бойцов СВО

Яна Лаушкина

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При назначении пенсии участники СВО из Татарстана имеют право на льготы, сообщает «Татар-информ». Как рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по РТ Эдуард Вафин, право на страховую пенсию по старости с использованием этих льгот может появиться на два года раньше пенсионного возраста на общих основаниях, но для мужчину в возрасте до 60 лет и женщин до 55 лет данное право не будет применяться. Льготу могут получить мужчины, страховой стаж которых 42 года, и женщины с 37-летним страховым стажем.

Исключение предусмотрено для тех, кто стал инвалидом в результате травмы или заболевания, полученных в период службы в добровольческих формированиях. Таким людям назначат пенсию по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению. Размер пенсии зависит от группы инвалидности:

  • инвалиды первой группы получают 21,4 тысячи рублей;
  • второй - 17,8 тысячи рублей;
  • третьей - 12,5 тысячи рублей.

Размер пенсии также увеличивается, если доброволец воспитывается детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребенок учится в вузе или техникуме. Надбавка устанавливается на каждого иждивенца, но не более чем на троих.

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