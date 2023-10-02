Может появиться на два года раньше: в Татарстане рассказали про повышенный пенсионный стаж бойцов СВО

Соцфонд Татарстана рассказал про повышенный пенсионный стаж для бойцов СВО

При назначении пенсии участники СВО из Татарстана имеют право на льготы, сообщает «Татар-информ». Как рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по РТ Эдуард Вафин, право на страховую пенсию по старости с использованием этих льгот может появиться на два года раньше пенсионного возраста на общих основаниях, но для мужчину в возрасте до 60 лет и женщин до 55 лет данное право не будет применяться. Льготу могут получить мужчины, страховой стаж которых 42 года, и женщины с 37-летним страховым стажем.

Исключение предусмотрено для тех, кто стал инвалидом в результате травмы или заболевания, полученных в период службы в добровольческих формированиях. Таким людям назначат пенсию по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению. Размер пенсии зависит от группы инвалидности:

инвалиды первой группы получают 21,4 тысячи рублей;

второй - 17,8 тысячи рублей;

третьей - 12,5 тысячи рублей.

Размер пенсии также увеличивается, если доброволец воспитывается детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребенок учится в вузе или техникуме. Надбавка устанавливается на каждого иждивенца, но не более чем на троих.