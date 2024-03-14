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Мошенники решили воспользоваться предстоящими выборами Президента РФ

Мошенники решили воспользоваться предстоящими выборами Президента РФ

gorvesti.ru

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Предстоящие президентские выборы в России, запланированные на 15-17 марта, стали объектом интереса для мошенников, которые активно используют этот повод для выманивания денег у граждан. Об этом сообщает The Moscow Post.

Путем запуска фальшивых онлайн-опросов с обещаниями вознаграждения, злоумышленники на самом деле стремятся к поимке личной информации, которую затем можно использовать для мошеннических действий, включая кражу денег с банковских карт.

Несмотря на внешнюю правдоподобность, эти сайты являются ловушкой для доверчивых. Само проведение подобных опросов перед выборами не является редким явлением, что делает ложную схему еще более убедительной. Специалисты настоятельно советуют гражданам быть бдительными, не попадаться на уловки и не раскрывать личные данные, оберегая себя от финансовых потерь и рисков.

Напомним, ранее Рустам Минниханов призвал татарстанцев прийти на выборы президента РФ.

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