Мобилизация 25 сентября. В Госдуме сделали экстренное заявление

Россияне снова встревожены слухами о новой мобилизации, некоторые паблики и соцсети, а также издания даже называют вероятную дату - 25 сентября.

Издание pg12.ru со ссылкой на тг-каналы называет дату еще более раннюю - 11 сентября. Якобы план мобилизационной новой кампании прошел обсуждение в августе на заседании Совбеза

Отмечается, что предприятия и компании должны к 11 сентября подать списки резервистов. Источник сообщает, что данные поступят в правительство РФ и Минобороны.

Также отмечается, что МО РФ планирует выписать россиянам 1,2 млн повесток, из них 450 тысяч - по мобилизации, остальных пригласят для уточнения данных.

В Минобороны подобные события отрицают, не раз говорили об отсутствии планов второй мобилизации в Кремле и в Госдуме.

Дмитри Медведев и генерал Гурулев неоднократно подчеркивали, что темпов набора контрактников хватает для обеспечения нужд СВО.

Мнения и среди специалистов существенно разнятся. Например, татарстанский депутат Эдуард Шарафиев считает, что России для наступления на около миллиона военных, а сейчас на передовой, по его данным не более 500 тысяч.

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