Люди желают помогать бойцам: участники СВО показали, как используют присланные им овощи из РТ

Участники СВО показали процесс приготовления обеда из буинских овощей

Бойцы, которые на данный момент находятся в зоне СВО, показали, как они готовят обед, состоящий из овощей, доставленных из Буинского района. Ранис Камартдинов, глава района, опубликовал видео процесса у себя в телеграм-канале.

Он также отметил, что овощи были собраны благодаря желанию людей помочь бойцам, находящимся в зоне СВО. Напомним, что крестьянско-фермерские хозяйства и сельские поселения ранее собрали несколько сотен тонн овощей для находящихся в зоне СВО людей.

Помимо того, туда были отправлены также разные материалы, которые необходимы для строительства инфраструктуры в новых российских регионах.