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Казанские автоинспекторы помогли мальчику, который отрубил себе пальцы

В Казани автоинспекторы оказали помощь 14-летне...

runews24.ru

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В Казани автоинспекторы оказали помощь 14-летнему подростку, который по неосторожности отрубил себе пальцы. Мальчик случайно ударил по руке топором, когда рубил дрова. Родители незамедлительно отвезли его в медицинское учреждение, но их поездка осложнилась затором на дороге, и они двигались очень медленно.

Ситуация развивалась стремительно: в момент, когда семья достигла перекрестка, перед ними возникла пробка. Мать подростка, полная паники, понимала, что каждую минуту на счету. В безвыходной ситуации мать юноши обратилась к сотруднику ДПС. Полицейский оперативно передал информацию в дежурную часть и самостоятельно транспортировал семью в детскую республиканскую клиническую больницу.

Важные минуты решили всё: благодаря слаженным действиям службы и родных, подростку была оказана необходимая помощь, и ситуация закончилась благополучно.

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