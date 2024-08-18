Из-за аварии приостановили движения на трассе М7

На трассе М7 в Высокогорском районе Татарстана произошла авария, из-за которой движение в сторону Казани оказалось полностью заблокировано. Согласно информации от сервиса «Яндекс.Карты», пробка возле кладбища в поселке Киндери достигла длины 4 километра. Местные телеграм-каналы сообщают, что в ДТП оказался вовлечён грузовик, который вылетел с трассы. В настоящее время ведутся попытки его извлечения. Поэтому движение в одном направлении приостановлено.

В противоположную сторону транспорт передвигается без препятствий. На данный момент нет данных о пострадавших или причинах происшествия. Накануне значительные затруднения в движении испытали автомобилисты, направлявшиеся из села Набережные Моркваши в Казань. Основной причиной образовавшегося затора стали работы, проводившиеся на мосту.

Местные власти призывают водителей проявлять терпение и избегать объездов, так как они могут привести к еще большему затору на альтернативных маршрутах. Ожидается, что движение будет восстановлено в ближайшие часы, однако точные сроки пока не определены.

На фоне произошедшего инцидента дорожные службы напомнили водителям о важности соблюдения правил дорожного движения и осторожности на трассе, особенно в условиях плохой погоды и на сложных участках.