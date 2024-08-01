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Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле достали 3 взрослых и 1 ребенка

Вытаскивать людей из-под завалов сложно, потому...

Baza

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) часть дома оказалась разрушена. По предварительным данным, в доме случился хлопок газа. Все случилось в мкр-не Вагонка.

Сейчас удалось достать 3 взрослых и 1 ребенка.

Вытаскивать людей из-под завалов сложно, потому что существует угроза обрушения строения. В настоящее время внутри находятся как минимум 2 человека, пишет телеграм-канал Baza.

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