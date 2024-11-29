Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с важным заявлением, опубликованным на официальном портале Кремля, оставляющим значительный след в текущей международной обстановке.

В своём выступлении он осветил последние события, связанные с применением Западом дальнобойного оружия, и подчеркнул решительность России в ответных действиях.

Основные моменты заявления:

Применение Западом дальнобойного оружия: Путин упомянул недавние атаки на территорию России, в том числе с использованием ракет ATACMS и Storm Shadow. Удары были нанесены по объектам в Брянской и Курской областях, что подтверждает непосредственное участие военных специалистов НАТО.

Последствия атак: Отмечены повреждения военных объектов и гражданских инфраструктур, но значительные ущербы и жертвы удалось избежать благодаря эффективной работе системы ПВО.

Ответные действия России: В качестве реакции на агрессию 21 ноября был нанесен удар по оборонному объекту Украины, использовалась новейшая ракетная система «Орешник». Испытания нового вооружения доказали его эффективность.

Продолжение разработок и испытаний: президент РФ Путин подчеркнул, что разработка и совершенствование ракетного вооружения продолжится в ответ на военные угрозы от Североатлантического альянса и США.

Международная безопасность: Президент обвинил США в разрушении системы международной безопасности и подчеркнул, что Россия готова к мирному разрешению конфликтов, но будет решительно отвечать на любые агрессивные действия.

Значение для глобальной политики:

Путин ясно дал понять, что текущие действия Запада могут привести к значительной эскалации конфликта, которая уже не ограничивается региональными рамками. Россия, по его словам, не оставит без ответа ни одно агрессивное действие, что должно стать предупреждением для международного сообщества о серьёзности намерений Москвы.

Владимир Путин использовал это обращение не только для информирования о текущей ситуации, но и для демонстрации готовности России к защите своих интересов на международной арене, подчеркивая важность готовности к любым вызовам.

