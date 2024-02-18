Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Долю Daimler Truck в Камазе может выкупить его гендиректор Когогин

Долю Daimler Truck в Камазе может выкупить его гендиректор Когогин

kamazopt.ru

Подписаться в Telegram

Гендиректор Камаза Сергей Когогин может выкупить долю Daimler Truck. Об этом сообщает The Moscow Post. Издание задается вопросом, не для этого ли в компанию вкладывали бюджетные средства.

Немецкий автоконцерн выходит из отечественного Камаза. По информации источников, 15% доли в Камазе, которые принадлежат Daimler Truck, могут быть приобретены не государством, а самим генеральным директором. Предполагается, что сделку поддержит «Ростех» под управлением Сергея Чемезова, что, вероятно, не случайно.

На текущий момент основные пакеты акций в Камазе имеют следующее распределение: 47,1% принадлежат государственной корпорации «Ростех», еще 23,5% у компании «Автоинвест», принадлежащей олигарху Рубену Варданяну, а также доли генерального директора Сергея Когогина и Николая Тимохина, владельца MR Group. Оставшиеся 15% у Daimler Truck.

Подробнее в материале издания The Moscow Post.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане будет сильный мороз

Новости Татарстана

день назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

обработка борщевика гербицидами цена

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане ожидается метель с сильным ветром и морозами

Полезное

2 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

индивидуальный пошив обуви в спб в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

101 млн рублей выделят на ремонт дорог в РТ

Новости Татарстана

14 часов назад

Премьер-министра Эфиопии ждут на саммите БРИКС в Казани

Новости Татарстана

11 часов назад

Автокресло спасло годовалому малышу жизнь во время ДТП в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане гражданин получил срок за взятку сотруднику ГИБДД
Лонгриды
5 дней назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Татарстана

3 часа назад

Долю Daimler Truck в Камазе может выкупить его гендиректор Когогин

Новости Татарстана

5 часов назад

В Казани в марте из-за строительства водопровода перекроют дороги

Новости Татарстана

5 часов назад

Владимира Путина ждут в Казани на открытие «Игр будущего»

Новости Татарстана

5 часов назад

МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности в грядущую метель
Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега
Лонгриды
6 дней назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Новости Татарстана

11 часов назад

В Агрызском районе выделят 31 млн рублей на ремонт дорог

Новости Татарстана

15 часов назад

Два человека скончались в столкновении легковушек в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Гандбольный клуб «Зилант» одержал победу

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой