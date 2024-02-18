Долю Daimler Truck в Камазе может выкупить его гендиректор Когогин

Гендиректор Камаза Сергей Когогин может выкупить долю Daimler Truck. Об этом сообщает The Moscow Post. Издание задается вопросом, не для этого ли в компанию вкладывали бюджетные средства.

Немецкий автоконцерн выходит из отечественного Камаза. По информации источников, 15% доли в Камазе, которые принадлежат Daimler Truck, могут быть приобретены не государством, а самим генеральным директором. Предполагается, что сделку поддержит «Ростех» под управлением Сергея Чемезова, что, вероятно, не случайно.

На текущий момент основные пакеты акций в Камазе имеют следующее распределение: 47,1% принадлежат государственной корпорации «Ростех», еще 23,5% у компании «Автоинвест», принадлежащей олигарху Рубену Варданяну, а также доли генерального директора Сергея Когогина и Николая Тимохина, владельца MR Group. Оставшиеся 15% у Daimler Truck.

Подробнее в материале издания The Moscow Post.