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День города в Казани пройдет на высшем уровне

Минниханов дал указание на высоком уровне орган...

Альбина Шафеева

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Минниханов дал указание на высоком уровне организовать празднование Дня города Казани. Глава Татарстана акцентировал важность проведения мероприятий к Дню республики и Дню Казани. Он также обратил внимание на необходимость строгого соблюдения всех мер безопасности во время торжеств.

Напоминаем, что обеспечение безопасности является приоритетом на всех этапах подготовки и проведения городской церемонии, которая запланирована на 30 августа. Казань активно готовится к внушительным празднованиям, ожидающим горожан и гостей.

Глава Татарстана отметил, что мероприятия, посвященные Дню города и Дню республики, должны объединять жителей и способствовать укреплению социальной сплоченности. В этом контексте также планируется привлечение местных творческих коллективов, что позволит создать яркую культурную программу, отражающую уникальность Казани. Ожидается, что концерты, выставки и спортивные соревнования станут неотъемлемой частью празднования.

Кроме того, было рекомендовано организовать работу волонтеров, которые помогут обеспечить порядок и безопасность во время торжеств. Их участие позволит не только снизить нагрузку на правоохранительные органы, но и создать дружелюбную атмосферу для всех присутствующих. Важно, чтобы каждый горожанин чувствовал себя комфортно и защищенно в дни праздников.

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