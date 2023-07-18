«Были исключены названия ДНР и ЛНР»: власти РТ изменили порядок выплат семьям погибших на СВО

Власти Татарстана поменяли порядок выплаты семьям погибших участников спецоперации

В Татарстане власти республики изменили порядок единовременных выплат семьям погибших участков СВО. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Напомним, что ранее право на такие выплаты получали только родные военных, которые погибли на спецоперации, проводимой на территории Донецков и Луганской народной республик, Украины. Теперь же из документы были исключены названия ДНР и ЛНР. Таким образом, документ распространяется, в том числе, на территории Запорожской и Херсонской областей.

Помимо этого, изменения затронули и раздел, в котором перечисляются необходимые для получения выплаты документы.