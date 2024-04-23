Бензин становится золотым: на АЗС сегодня резко подорожало топливо

С началом весны 2024 года в России началось ожидаемое подорожание топлива, предсказанное экспертами. Атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) привели к заметному повышению цен на автозаправочных станциях, особенно заметное в Сызрани.

Основные данные о росте цен:

Аи-95: Цена увеличилась с 52,99 до 53,59 рубля за литр.

Аи-92: Наблюдается рост с 48,74 до 48,94 рубля за литр.

Дизельное топливо: Стоимость подскочила с 60,74 до 61,34 рубля за литр.

Эти изменения в ценах произошли на фоне ударов беспилотников и воздушных атак на ключевые объекты нефтяной отрасли России, включая Рязанский, Куйбышевский, Сызранский и Нижегородский НПЗ. Повреждения установок первичной переработки привели к снижению производства бензина, что, в свою очередь, спровоцировало рост цен на топливо.

Дополнительные факторы влияния на цены:

Помимо непосредственных атак, на ценообразование топлива влияют также сезонные факторы и общенациональная инфляция. Прогнозы экспертов предсказывают возможное увеличение цен на бензин и дизель на уровне до 10 процентов в ближайшее время.

Эти события оказывают значительное давление на российскую экономику и напрямую влияют на стоимость жизни граждан. Повышение цен на топливо может стимулировать дальнейшую инфляцию и усилить финансовые трудности для российских водителей и предприятий. В свете этих изменений, важно внимательно следить за дальнейшей экономической ситуацией в стране и возможными мерами регулирования со стороны государства.