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Алексей Навальный* внезапно скончался в колонии «Полярный волк»

Алексей Навальный* внезапно скончался в колонии «Полярный волк»

РИА

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16 февраля в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе скончался Алексей Навальный*. Об этом сообщило управление ФСИН по региону.

Известно, что после прогулки он почувствовал себя плохо и почти сразу потерял сознание. В скором времени прибыли медработники, которые провели все необходимые реанимационные мероприятия. Положительных результатов получить не удалось. Работники скорой помощи подтвердили смерть заключенного. Причины гибели устанавливаются.

На данный момент, в исправительную колонию была направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России. В состав комиссии вошли — руководители и работники оперативно-режимных и медицинских подразделений ведомства.

Напомним, что в конце прошлого года Алексей Навальный* был переведен из Владимирской ИК-6 в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), более известной, как «Полярный Волк».

* Признан иноагентом, экстремистом, террористом.

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