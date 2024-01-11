Александр Большунов продлил серию побед на этапах Кубка России

Трижды олимпийский чемпион в лыжных гонках, Александр Большунов, стал победителем в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на пятом этапе Кубка России. Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post.

Соревнования проходили в Казани.

Большунов преодолел дистанцию за 34 минуты 46,5 секунды. Это уже 13-я победа подряд для него в текущем сезоне Кубка страны.

Второе место завоевал Артем Мальцев, отстающий на 46,9 секунды. Третьим финишировал Савелий Коростелев с отставанием в 53,1 секунды.

Отметим, что Большунов также является чемпионом мира в скиатлоне и двукратным обладателем Кубка мира.



В субботу, 13 января, запланированы спринтерские гонки среди мужчин и женщин. Завершение этапа ожидается в воскресенье.

Ранее, Степанова одержала победу в стартовой гонке на этапе Кубка России в столице РТ.