Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Александр Большунов продлил серию побед на этапах Кубка России

Александр Большунов продлил серию побед на этапах Кубка России

rsport.ria.ru

Подписаться в Telegram

Трижды олимпийский чемпион в лыжных гонках, Александр Большунов, стал победителем в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на пятом этапе Кубка России. Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post.

Соревнования проходили в Казани.

Большунов преодолел дистанцию за 34 минуты 46,5 секунды. Это уже 13-я победа подряд для него в текущем сезоне Кубка страны.

Второе место завоевал Артем Мальцев, отстающий на 46,9 секунды. Третьим финишировал Савелий Коростелев с отставанием в 53,1 секунды.

Отметим, что Большунов также является чемпионом мира в скиатлоне и двукратным обладателем Кубка мира.

В субботу, 13 января, запланированы спринтерские гонки среди мужчин и женщин. Завершение этапа ожидается в воскресенье.

Ранее, Степанова одержала победу в стартовой гонке на этапе Кубка России в столице РТ.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Казанцы пожаловались на неподходящий часовой пояс

Новости Татарстана

8 часов назад

На Казанке построят детский парк за счет республиканского бюджета

уничтожение тараканов подольск

Новости Татарстана

14 часов назад

Строительство нового театра им. Камала обойдется в 13 млрд рублей

Интересное в Казани

3 дня назад

“Чтобы инвестиции приносили доход, следуйте алгоритму”: почему стоит инвестировать в недвижимость?

ремонт электроусилителя руля в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

7 часов назад

В Казани за 2023 год на дорогах погибли 37 человек

Новости Татарстана

10 часов назад

Вероника Степанова отказалась бежать спринт на этапе Кубка России в Казани

Новости Татарстана

день назад

К уже законным отелям у моста «Миллениум» проведут подземный пешеходный переход

Новости Татарстана

день назад

Чернышенко: «Игры Будущего» покажут миру технологический суверенитет России
Лонгриды
2 дня назад

«Речной порт Казани – это просто стыд и срам»: топ-5 главных цитат 2023 года в Татарстане

«Речной порт Казани – это просто стыд и срам»: топ-5 главных цитат 2023 года в Татарстане

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане назвали самый популярный участок трассы М-12 в новогодние праздники

Новости Татарстана

8 часов назад

Лыжница Фалеева одержала победу в спринте на Кубке России в Казани

Новости Татарстана

14 часов назад

«Нефтехимик» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 2:0

Новости Татарстана

14 часов назад

В Казани за сутки зафиксировано 314 ДТП
«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников
Лонгриды
5 дней назад

«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников

Новости Татарстана

14 часов назад

«Торос» в Казани встретится с «Барсом»

Новости Татарстана

15 часов назад

Рафис Хабибуллин стал помощником Рустама Минниханова

Новости Татарстана

день назад

Минниханов обсудил с Матыциным проведение «Игр будущего»
Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой