Адская жара: Гидрометцентр рассказал, какую погоду ждать в начале сентября

В конце недели в центральных районах России ожидается аномально жаркая погода, согласно прогнозам синоптика Людмилы Паршиной.



Температура в Татарстане поднимется до +34С. Количество осадков практически не предвидится. Следовательно, жители европейской части России снова столкнутся с сильной жарой без дождей. Наиболее высокие температуры ожидаются на юге. При такой погоде эксперты рекомендуют употреблять больше жидкости, не находиться на солнце в период наибольшей жары и избегать физической нагрузки. С учетом прогноза аномальных температур, следует быть особенно осторожными.