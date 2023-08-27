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Адская жара: Гидрометцентр рассказал, какую погоду ждать в начале сентября

Адская жара: Гидрометцентр рассказал, какую погоду ждать в начале сентября

2016 1tv.ru

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В конце недели в центральных районах России ожидается аномально жаркая погода, согласно прогнозам синоптика Людмилы Паршиной.


Температура в Татарстане поднимется до +34С. Количество осадков практически не предвидится. Следовательно, жители европейской части России снова столкнутся с сильной жарой без дождей. Наиболее высокие температуры ожидаются на юге. При такой погоде эксперты рекомендуют употреблять больше жидкости, не находиться на солнце в период наибольшей жары и избегать физической нагрузки. С учетом прогноза аномальных температур, следует быть особенно осторожными.

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