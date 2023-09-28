7 неочевидных повседневных привычек, которые приводят к потере зубов — у вас они тоже есть

Ломая голову над тем, как сохранить красивую улыбку, многие люди и не подозревают, что каждый день наносят огромный вред своим зубам.

Журналист ProKazan связалась с Вадимом Владимировичем, основателем сети стоматологий «Ваэль», и узнала о 7 неочевидных вредных привычек, которые могут привести к фатальным последствиям для полости рта.

1. Чистить зубы 1 раз в день и только по утрам

Знали ли вы, что если не чистить зубы на ночь, то весь налёт, который образовался за день, продолжает жить в вашей полости рта, превращаясь в твёрдые зубные отложения, которые самостоятельно почистить уже невозможно? Именно эти зубные отложения — причины кариеса и заболеваний пародонта.

Как быть? Сделайте себе привычкой ежедневную чистку зубов 2 раза в день. Это только вопрос вашей дисциплины

2. Использовать слишком абразивную зубную пасту.

Абразивы — это вещества с высокой жесткостью, которые очищают зубы от налёта и воздействуют на нашу эмаль подобно наждачной бумаге. Регулярная чистка абразивной зубной пастой может привести к повышенной чувствительности зубов

Так какую пасту использовать? Смотрите на индекс RDA (абразивности) зубной пасты и выбирайте пасту с индексом не более 90. А если у вас и так чувствительные зубы, то лучше выбрать пасту с индексом абразивности до 50.

3. Использовать зубную щетку с жесткой щетиной.

Тут главная ошибка – это считать, что она лучше «сотрет» налет с зубов. Такими щетками слишком просто переусердствовать – поцарапать эмаль и повредить десны.

Но кто-то, наоборот, выбирает мягкую щетину, думая, что она наносит меньше вреда зубам – но мягкие щетки наоборот не справляются с удалением налета. Их используют в основном по назначению стоматолога: после операций, при чрезмерной чувствительности десен и т.п. А после курса лечения возвращаются к обычным щеткам.

Выбирайте щетки средней жесткости – они подходят практически всем и хорошо справляются со своей задачей. Даже если у вас есть кровоточивость десен, не переходите на мягкую – это лишь усилит проблему, так как налет и камень (провокаторы болезней десен) не будут качественно удаляться с поверхности зубов.

4. Применять для гигиены полости рта только щётку с пастой.

Таким образом вы можете очистить только 3 из 5 поверхностей зубов. А остальные участки остаются «загрязненными».

Решение: используйте ирригатор, межзубный ёршик, монопучковую щетку, а также зубную нить.

5. Ходить к стоматологу только когда что-то беспокоит.

Профилактика дешевле и проще лечения. Это вы и без нас знаете.

1 раз в полгода посещайте своего стоматолога для профилактического осмотра. Особенно, если у вас есть коронки, виниры, имплантаты.

6. Холодное сразу после горячего

Как фарфоровая чашка может лопнуть от кипятка после мытья холодной водой, так и зубная эмаль может давать трещины от резких перепадов температур.

Это должны знать те, кто любит запивать мороженое горячим чаем или кто никогда не отказывается от стакана воды со льдом после горячего ужина. Трещины на эмали — первый шаг на пути к разрушению зуба, поэтому таких «контрастов» нужно стараться избегать.

7. Использование зубов не по назначению

Если крышка на бутылке с трудом отвинчивается, это не повод пытаться открывать ее передними резцами. Такой способ чреват последствиями: от повреждения зубной эмали до серьезной травмы — перелома зуба.

На первый взгляд может показаться, что от одного раза ничего не случится, но на самом деле здесь играет роль накопительный эффект микротрещин: чем чаще человек травмирует свои зубы, тем больше вероятность потерять их в будущем.

Сюда же можно отнести вскрытие упаковок, пакетов и блистеров, перекусывание нитки или скотча, когда под рукой нет ножниц. Лучше пожалеть зубы, потратить одну минуту времени и найти другой «инструмент» для этих целей.