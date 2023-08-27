11 участников СВО получили статус ветеранов боевых действий в Казани

В Казани вручили удостоверения ветеранов боевых действий участникам СВО. Среди получивших документ бывшие солдаты как ВС РФ, так и добровольцы из именных батальонов. Торжественная часть состоялась в филиале фонда «Защитники отечества».

Вручено было 11 удостоверений солдатам, ушедшим по тем или иным причинам в запас.

Статус ветерана боевых действий может оформить любой участник СВО, причем сразу же после начала службы в зоне СВО, так и в любое другое время.