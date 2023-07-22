«100% будет вторая волна мобилизации»: депутат, находящийся в зоне СВО, сделал важное заявление

В телеграм-канале депутата РТ Эдуарда Шарафиева появилось интересное мнение. Неродный избранник, известный своим активным участием в боевых действиях на передовой, разоблачил МО РФ, отметив, что внутри обстановка - не такая, как смотрится снаружи. И нынешних ресурсов и сил ВС РФ просто недостаточно для поставленных Путиным задач СВО.

"Зная ситуацию изнутри, могу с большой долей уверенности прогнозировать, что неминуемо будет вторая волна частичной мобилизации, либо объявление всеобщий мобилизации", - написал депутат, отметив, что политика требует того, чтобы всеобщего призыва все-таки удалось не допустить.

Частичной мобилизацией российское общество уже не удивить, на уровне психологии люди легко воспримут именно такой формат. К тому же у ВПК страны пока нет физической возможности дать всем при общей мобилизации все нужное для присутствия на передовой - одеть-обуть, вооружить.

Смысл же частичной сейчас в том, что срочно пора менять мобилизованных осенью 2022-го.

Требуется ротация. Просто призвать некоторое число свежей боевой силы и добавить к уставшим мобилизованным с осени - совсем плохое решение.

"Создаст риски появления «дедовщины», когда озлобленные и уставшие ветераны будут отыгрываться на молодых".