"Задача фонда - оказывать помощь военнослужащим": стало известно имя председателя госфонда поддержки участников СВО

В Челнах представили председателя открывшегося 1 июня госфонда поддержки участников СВО

В Набережных Челнах 1 июня был открыт филиал госфонда "Защитники Отечества". Наиль Магдеев представил общественности руководителя филиала. Напомним, что задача фонда - оказывать помощь военнослужащим, а также их семьям.

Стало известно, что организацию будет возглавлять Александр Бедов, у которого большой опыт работы в сфере образования. Мэр города подчеркнул, что моральная и материальная поддержка оказывается с первых дней специальной военной операции. Он считает, что создание фонда - это дополнительная работа к тому, что уже было сделано, ему предстоит провести большую кропотливую работы по тому, что делается и сейчас: по поддержке военнослужащих, их детей и семей.