Все идет своим чередом: в Казани скоро приступят к обновлению ТЦ "Кольцо"

В Казани в ближайшее время обновят здание ТЦ «Кольцо»

В Казани подходит к концу подготовка к работам по обновлению торгового центра "Кольцо". Совсем скоро они начнутся.

Как рассказали в пресс-службе Вахитовского и Приволжского районов, руководство торгового центра проводит все необходимые мероприятия, чтобы запустить финальный предварительный этап реконструкции.

Напомним, что реконструировать здание торгового центра планировали еще в 2018 году, однако позже, во время проведения конкурса, был выбран проект реконструкции московского бюро Heads Group.