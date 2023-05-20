Путин рассказал о беседе с одним из участников СВО из Казани

Российский президент Владимир Путин рассказал о своем разговоре с участником СВО родом из Казани. Беседу с бойцом Путин припомнил на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Казанец - командир одной из бригад. Он рассказал главе государства, что на должность был назначен 4 дня назад, сразу после того, как погиб его товарищ, ранее занимавший этот пост.

"Человек с литовской фамилией, родился в Казани. Воюет, воюет блестяще. Воюет четыре дня, потому что в этой должности четыре дня. Я говорю: голос чего-то тяжёлый. Он говорит: четыре дня не спал. Как только заступил – и четыре дня не спал", – рассказал Путин.

Это и есть боевой героизм, подчеркнул Путин.

