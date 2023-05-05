В зоне СВО на Украине погибли подполковник и капитан полиции из Татарстана

При выполнении служебных и боевых задач в зоне СВО на Украине погибли подполковник полиции Марсель Мубаракшин и капитан МВД Айсаф Галиев. Об этом проинформировала пресс-служба МВД по Татарстану.

Марсель Мубаракшин в полицию Казани пришел в 2004 году и прошел путь от обычного инспектора-кадровика до начальника отделения организации работы дежурных частей оперотдела.

Айсаф Галиев начала служить в полиции в 2010 году следователем в ОП "Савиново", а потом стал начальником отдела по вопросам миграции отдела МВД по Сабинскому району.

Сегодня, 5 мая, с обоими погибшими простились. С Мубаракшиным прощание прошло в Культурном центре МВД РТ, с Галиевым - в селе Илебер в Сабинском районе республики.



==============