В Татарстане возбудили уголовное дело по факту массового заболевания детсадовцев в Казани
Фото: открытые источники
В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту заболевания детсадовцев в садике Казани. Об этом проинформировали в республиканском Следкоме.
Известно, что в инфекционную больницу обратились родители сразу нескольких воспитанников младшей группы детского сада в Московском районе столицы республици. Детям диагностировали заражение сальмонеллезом. Известно, что все они если яйца.
"Проводятся следственные действия, призванные восстановить всю картину случившегося. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз", - говорится в сообщении СКР по РТ.