В Татарстане возбудили уголовное дело по факту массового заболевания детсадовцев в Казани

В Татарстане по факту массового заболевания детсадовцев в Казани возбудили уголовное дело

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту заболевания детсадовцев в садике Казани. Об этом проинформировали в республиканском Следкоме.

Известно, что в инфекционную больницу обратились родители сразу нескольких воспитанников младшей группы детского сада в Московском районе столицы республици. Детям диагностировали заражение сальмонеллезом. Известно, что все они если яйца.