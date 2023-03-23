В Татарстане умер заслуженный спасатель Валерий Гришенков

ГУ МЧС РФ по Татарстану сообщило, что умер заслуженный спасатель и тренер по пожарно-прикладному спорту, подполковник внутренней службы Валерий Гришенков.

Валерий был потомственным спасателем, пошел по стопам своего отца. Родился и вырос в Альметьевске и с детства имел возможность видеть, как работают спасатели.

Позднее он возглавил Управление пожарной охраны МВД ТАССР в Казани.

Он много работал с детьми и подростками в республике. В 1995 году начала тренировать юношескую сборную РТ. Под его руководством команда вошла в тройку сильнейших в стране.