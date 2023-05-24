В Татарстане участник СВО выплатил полмиллиона долга по алиментам

В Татарстане участник СВО отдал полмиллиона долга по алиментам
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Участник СВО в Татарстане выплатил 500 тысяч рублей задолженности по алиментам. Ранее на него из-за большого долга возбуждали уголовное дело.
Вернувшись из зоны военной спецоперации, мужчина погасил задолженность в полном объеме, проинформировали в пресс-службе ГУ ФССП РФ по РТ.
До мобилизации мужчина старательно скрывался от приставов, за что и стал фигурантом уголовного дела. Пока он был в зоне СВО, дело было приостановлено. Через полгода службы боец сам погасил долг.