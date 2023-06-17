В Татарстане на пожаре пострадал мужчина, который пытался спасти из огня свои вещи

В Нижних Вязовых в Зеленодольском районе РТ на пожаре пострадал мужчина, информирует ГУ МЧС Татарстана. Все случилось сегодня утром.

Загорелась веранда, которая вплотную пристроена к жилому дому.

Мужчина бросился в огонь спасать свое имущества. В итоге пенсионер 1944 года рождения получил ожоги рук первой и второй степени, но от предложения поехать в больницу отказался.

Причина возгорания уточняется.

