В Татарстане мобилизованный, объявленный погибшим в СВО, внезапно вернулся домой живым

В Заинский район Татарстана вернулся мобилизованный, которого ранее признали погибшим в зоне СВО. Райхен приехал к своей семье в Суык-Чимша не просто живым, но и совершенно здоровым. Мама и супруга этот день вряд ли смогут когда-либо забыть.

"Нет слов, чтобы выразить свои чувства. Очень рада! Он очень похудел, но здоровый, а это самое главное", – отметила мать мобилизованного.

В рамках частичной мобилизации Райхен отправился на спецоперацию в сентябре прошлого года. Позднее родным сообщили, что он погиб.

