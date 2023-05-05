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В Татарстане мобилизованный, которого объявили погибшим в СВО, внезапно вернулся домой живым

В Татарстане мобилизованный, объявленный погибшим в СВО, внезапно вернулся домой живым
В Татарстане мобилизованный, которого объявили погибшим в СВО, внезапно вернулся домой живым

Фото: открытые источники

В Заинский район Татарстана вернулся мобилизованный, которого ранее признали погибшим в зоне СВО. Райхен приехал к своей семье в Суык-Чимша не просто живым, но и совершенно здоровым. Мама и супруга этот день вряд ли смогут когда-либо забыть.

"Нет слов, чтобы выразить свои чувства. Очень рада! Он очень похудел, но здоровый, а это самое главное", – отметила мать мобилизованного.

В рамках частичной мобилизации Райхен отправился на спецоперацию в сентябре прошлого года. Позднее родным сообщили, что он погиб.

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