В Татарстане Минтруд захотел ввести ограничения для семей военных, самовольно покинувших зону СВО на Украине

В Татарстане задумались о необходимости введения определенных ограничений для членов семей военных, которые самовольно оставили зону проведения военной спецоперации на Украине. Проект соответствующего постановления подготовлен в Минтруде республики.

Уточняется, что речь идет о военных, которые самовольно оставили зону СВО и уехали, даже если у них истек контракт, но приказа об увольнении не было. Также к этой категории относятся дезертиры, не желающие нести службу на передовой.

Если информация о самовольном оставлении части поступит от командира подразделения, то члены семьи дезертира не будут получать первоочередного права на льготные путевки для санаторно-курортного лечения. Это касается и домочадцев-пенсионеров.

