В Татарстане чиновник задержан за сбор денег в свой карман под видом помощи бойцам-землякам в зоне СВО

В Татарстане задержали чиновника за мошенничество при сборе денег для нужд бойцов в зоне СВО

В Татарстане задержали чиновника, который решил нажиться на желании земляков помочь своим в зоне СВО. Начальник отдела торговли управления экономики исполкома Альметьевского района подозревается в крупном мошенничестве, пишет "БО".

Чиновник, пользуясь служебным положением, обращался с призывами к предпринимателям с просьбой помочь землякам-бойцам на передовой. Никто не отказывал, а деньги в размере от 15 до 50 тысяч рублей направляли на личную карту чиновника. Некоторые жертвовали средства несколько раз.

Однако, считают в СКР, деньги до передовой не дошли, поскольку чиновник распоряжался им по собственному усмотрению.

Мера пресечения в отношении подозреваемого пока не избрана.