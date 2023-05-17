В Татарстане чиновник задержан за сбор денег в свой карман под видом помощи бойцам-землякам в зоне СВО
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В Татарстане задержали чиновника, который решил нажиться на желании земляков помочь своим в зоне СВО. Начальник отдела торговли управления экономики исполкома Альметьевского района подозревается в крупном мошенничестве, пишет "БО".
Чиновник, пользуясь служебным положением, обращался с призывами к предпринимателям с просьбой помочь землякам-бойцам на передовой. Никто не отказывал, а деньги в размере от 15 до 50 тысяч рублей направляли на личную карту чиновника. Некоторые жертвовали средства несколько раз.
Однако, считают в СКР, деньги до передовой не дошли, поскольку чиновник распоряжался им по собственному усмотрению.
Мера пресечения в отношении подозреваемого пока не избрана.