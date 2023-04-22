В России за год цены на ПО выросли на 50%

За год на 30 — 50% поднялись цены на российское программное обеспечение (ПО). Потребители видят причину этого в отсутствии конкуренции на рынке, с которого ушли западные поставщики. После начала спецоперации на Украине многие крупные иностранные разработчики ограничили продажи в РФ. Среди них Microsoft, Oracle, Cisco и другие. Сами разработчики отчасти признают рост цен, но более умеренный. По словам директора технологической практики «Техники доверия» (бывшего PwC) Юрия Швыдченко, больше всего повысилась стоимость офисного и системного ПО, а также систем управления предприятиями.

Крупные потребители российского софта уже просили Минцифры оказать какое-то влияние на ситуацию, но эта попытка пока не увенчалась успехом. Цены будут повышаться и дальше, и остановить их рост может только прямое вмешательство регулятора, отмечают эксперты.

О том, почему так выросло в цене российское программное обеспечение, корреспондент PROKAZAN поговорила с руководителем центра разработки бизнес-планов «Позитив Консалтинг» Иреком Галямовым.

Зарплата программистов

Экономист соглашается с тем, что главная причина роста цен на ПО сводится в конечном итоге к уходу с российского рынка западных поставщиков. В результате этого над страной нависла угроза дефицита кадров в IT-сфере, поскольку наши специалисты могут с легкостью перейти к работе на западные компании. Поэтому отечественных программистов стараются удерживать конкурентной заработной платой, которая и отражается потом на стоимости ПО.

«Цены на услуги айтишников формируются в международном масштабе», - пояснил Ирек Галямов. – «Если мы, например, считаем, что 800 тысяч для айтишника — большой заработок ( по сравнению с тем, какую зарплату получают остальные), то если поделить на 80, то получается, условно говоря, 10 тысяч долларов. Ну, а 10 тысяч долларов в США — это не супер большая заработная плата. И если, например, айтишнику в России не заплатят 800 тысяч, он может устроиться в какой-нибудь стартап в Чехии, где ему будут платить те же 800 тысяч».

На фото: Ирек Галямов. Фото предоставлено Иреком Галямовым.

Ставка на наших

В нынешней ситуации не приходится особенно рассчитывать на то, что на смену одним зарубежным компаниям придут другие. Поэтому ставка делается на наших IT-cпециалистов, спрос на которых резко повысился. Между тем как у наших программистов есть выбор, на кого работать — на Россию или на другие страны. Тем более что они могут это делать даже удаленно, находясь в России.

Причем у наших программистов мотивация перейти к работе на западные компании может заключаться даже не только в заработке, но и в некоторых других обстоятельствах. Так, в частности, кого-то побудил уехать страх перед мобилизацией.

«Когда началась спецоперация на Украине, многие айтишники, беспокоясь из-за того, что их могут отправить на фронт, уехали. Да, конечно, сейчас у них есть бронь, но ее установили позже. И многие еще до этого перестраховались и покинули Россию», — отмечает собеседник издания.

Была причина уехать и у тех программистов, которые параллельно работали на западные компании, поскольку в связи с изменившейся политической обстановкой продолжать этим заниматься в России для них могло быть проблематично.

Кроме того, к повышению цен на ПО привели и дополнительные инвестиции — в компьютеры, в серверы и т.д. Свою лепту в повышение цен на ПО внесли и трудности с закупкой оборудования.

«Отсутствие продуктов западных конкурентов и обязательность импортозамещения лишь подогревают этот рост», — говорит директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

По его мнению, рост цен на российское ПО из-за отсутствия конкуренции может продолжиться «до сопоставимого с иностранным софтом», если не вмешается правительство.

Фото: 3D-news

В связи с тем, что в России может возникнуть нехватка программистов, последних стараются удерживать в стране всеми возможными способами, поэтому для них создано немало выгодных условий.

«Сейчас делается ставка на наших программистов. Им и выдают ипотеку, и дают освобождение от участия в СВО (военной спецоперации – прим.ред.), и стараются повышать зарплату. И по Казани даже видно, что сейчас активно развивается IT-направление: второй IT-парк уже открыли», — отмечает Галямов.

Цены не изменились?

Впрочем, представители НТЦ ИТ РОСА (ОС РОСА) и ГК «Астра» (ОС Astra Linux) утверждают, что цены не изменились. Представитель другого разработчика операционных систем «Базальт СПО» признает рост цен на 10%, но только на лицензии на ОС, а не сертифицированные ФСТЭК версии (доработаны в части безопасности), объясняя его «годовой инфляцией».

Что будет дальше с ценами на ПО?

В Минцифры уже поступала просьба не завышать цены, так как «IT-отрасль и так пользуется достаточным количеством льгот и преференций». В ведомстве ответили, что Министерство находится в контакте с отраслью и примет меры для решения этого вопроса. Однако контроль цен в РФ в целом не в ведении Минцифры, этим занимается ФАС. Но, по мнению некоторых экспертов, и ФАС не может в корне изменить ситуацию. Так, в частности, согласно ч. 4 ст. 10 закона «О защите конкуренции», запрет на злоупотребление доминирующим положением не распространяется на владельцев результатов интеллектуальной деятельности, которыми являются IT-компании.