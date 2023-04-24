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Нет Икеи? Есть идея! Ирек Галямов рассказал, какое производство собираются развивать в Татарстане

Ирек Галямов рассказал, какой бизнес развивается в Татарстане
Нет Икеи? Есть идея! Ирек Галямов рассказал, какое производство собираются развивать в Татарстане

Фото: "РБК"

В течение нескольких последних лет экономика России, да и Татарстана в частности, претерпела немало перипетий. Вначале пандемия коронавируса с ее многочисленными ограничениями, из-за которых у некоторых предпринимателей разрушался бизнес. Затем уход из России западных брендов на фоне последних политических событий. Как сейчас чувствует себя экономика Татарстана? И как на нее повлиял уход из страны иностранных брендов? Об этом корреспондент PROKAZAN поговорила с руководителем центра разработки бизнес-планов «Позитив Консалтинг» Иреком Галямовым.

Экономика Татарстана и уход западных брендов

По мнению экономиста, уход западных брендов из России в целом не оказал существенного влияния на экономику Татарстана, однако на некоторых моментах он все же отразился.

«Компании платили налоги, арендную плату. Соответственно, с их уходом стало меньше налогоплательщиков. А если смотреть по торговым центрам, то некоторые из них, такие как, например, «Мега» теперь стоят пустыми. Нужно определенное время, чтобы места ушедших компаний заняли другие», - говорит Ирек Галямов.

На фото: Ирек Галямов. Фото предоставлено Иреком Галямовым

Впрочем, многие западные компании, по словам экономиста, пошли на такую уловку, как смена названия и продажа той же самой продукции под другим брендом.

Рынок недвижимости

А вот с чем и появились проблемы, так это с рынком недвижимости.

«Сейчас на рынке недвижимости нет активных продаж. Спрос присел», — говорит собеседник издания.

Люди могут отказываться от покупки недвижимости по разным причинам, и не только из-за того, что она им не по карману. Иногда дело может быть даже в том, что их не устраивают договорные условия.

Какой бизнес будет развиваться в Татарстане?

Ирек Галямов также рассказал о том, с какими идеями обращаются к нему как к финансовому консультанту татарстанские предприниматели.

Многие предприниматели в Татарстане в связи с уходом западных брендов планируют заняться пошивом одежды и открывать свои магазины. Активно развивается торговля нижним бельем, фитнес-одеждой и одеждой для малышей.

Некоторые занялись цветочным с бизнесом. Активно развивается фармацевтический импорт. Кто-то открывает анимационные студии.

«Люди понимают, что теперь контент, который будет потребляться, не будет идти с Запада, и нужны анимационные студии, которые будут продвигать российское творчество, в том числе видео-продакшн».

Стало много самозанятых. Одно из популярных направлений деятельности среди них – ручное производство различных изделий.

Некоторые планируют открывать фитнес-платформы для онлайн-занятий фитнесом. Развивается сфера IT. Появилось также много предложений в сфере услуг. Так, в частности, идет активное развитие индустрии красоты: ногтевого сервиса, различных процедур по уходу за кожей и т.д. Помимо этого, появляются и новые идеи. Так, например, начали открываться так называемые зоогостиницы — заведения для передержки животных на время отъезда их хозяев. Активно развиваются ювелирный бизнес и сфера досуга.


Фото: style.pibig.info

Уход IKEA может стать стимулом для развития в Татарстане мебельного бизнеса: в республике есть те, кто планирует его открытие, сообшил Галямов.

Еще одно перспективное направление для предпринимателей на сегодня представляет онлайн-торговля. По итогам 2022 года в Татарстане в 2 раза увеличилось количество местных продавцов на маркетплейсах, их стало больше 45 тысяч человек, а их оборот составил порядка 50 млрд рублей.

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