С начала этого года в Казани местные жители в три раза чаще обращались с жалобами на несвоевременный вывоз мусора по сравнению с прошлым годом. Власти получили около 1500 жалоб, заявил замглавы исполкома Искандер Гиниятуллин.

Он отметил, что проблемы с нормальным вывозом ТБО начались в Казани в новогодние праздники. Тогда Ильсур Метшин подверг одного из регоператоров жесткой критике.

Весна не принесла облегчения - регоператор не справляется. Дополнительно привлекли муниципальных подрядчиков, дорожников, службы ЖКХ, 36 единиц специальной техники.

В 227 населенных пунктах Татарстана приостановили начисления за вывоз мусора.