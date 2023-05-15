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В Казани жители стали в три раза чаще обращаться с жалобами на несвоевременный вывоз мусора

В Казани жители стали в три раза чаще обращаться с жалобами на несвоевременный вывоз мусора

Фото: открытые источники

С начала этого года в Казани местные жители в три раза чаще обращались с жалобами на несвоевременный вывоз мусора по сравнению с прошлым годом. Власти получили около 1500 жалоб, заявил замглавы исполкома Искандер Гиниятуллин.

Он отметил, что проблемы с нормальным вывозом ТБО начались в Казани в новогодние праздники. Тогда Ильсур Метшин подверг одного из регоператоров жесткой критике.

Весна не принесла облегчения - регоператор не справляется. Дополнительно привлекли муниципальных подрядчиков, дорожников, службы ЖКХ, 36 единиц специальной техники.

В 227 населенных пунктах Татарстана приостановили начисления за вывоз мусора.

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