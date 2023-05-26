В Казани часть жителей Советского района останется без воды на сутки

1 июня часть жителей Советского района столицы Татарстана останется без воды на целые сутки. Отключение произойдет 1 июня в 9:00, воду обещают вернуть в квартиры горожан 2 июня в 9:00.

Причина отключения - необходимость проведения работ по переверезке переложенного участка водопровода.

Без воды останутся жители домов по улице Аделя Кутуя №86а, 88, 104, 110А, 110Б, 82, 82/4, 84, 86, 86/1, 86/2, 86 корпус 2; 86в,д; 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8; 86/7 корпус 1; 91, 94, 95, 96, 98, 103, 104а, 106а, 106Б, 107, 110а корпус 2; 110г, 110г корпус 1; 114; частные дома №75 по №109. Отключение коснется и дома №4а корпус 2 по улице Габдуллы Кариева.