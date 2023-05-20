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В Казани заявили о готовности города принять матч за Суперкубок РФ по футболу

В Казани заявили о готовности к проведению матча за Суперкубок России по футболу
В Казани заявили о готовности города принять матч за Суперкубок РФ по футболу

Фото: открытые источники

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"Ак Барс-Арена" и вся Казань в целом уже полностью готовы принять матч за Суперкубок РФ по футболу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра спорта РТ Владимира Леонова.
Срок подачи заявок на проведение матча за Суперкубок РФ завершается 20 мая.

"Казань готова принимать крупномасштабные мероприятия... Заявка о проведении матча за Суперкубок России громкая, по сути, это игра между двумя командами, то есть концептуально мы готовы, арена готова, РФС должен принять решение. Мы эту заявку в начале года сформировали, когда было решение о переносе матча за Суперкубок УЕФА из Казани в Афины, буквально через день отправили письмо на руководство Российского футбольного союза. Мы готовы, нам это интересно", - заявил Леонов.

Он отметил, что в случае положительного решения о проведении матча в Казани, столица Татарстана не подведет.
Напомним, что за Суперкубок РФ сражаются чемпиона и обладатель кубка страны. В этом году досрочно победителем стал "Зенит" из Петербурга.

Суперкубок России проводится с 2003 года. Предыдущий матч проходил в Санкт-Петербурге, победу одержал "Зенит".

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