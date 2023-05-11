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В Казани в начале июня ограничат движение из-за проведения полумарафона "ЗаБег.РФ-2023"

В Казани в начале июня ограничат движение транспорта из-за полумарафона "ЗаБег.РФ-2023"
В Казани в начале июня ограничат движение из-за проведения полумарафона "ЗаБег.РФ-2023"

Фото: открытые источники

В начале июня в Казани будет проводиться Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ-2023". А потому будут введены ограничения для транспорта и пешеходов на дорогах столицы Татарстана.
Постановление исполкома на этот счет подписано, ограничения, согласно документу, будут действовать на период подготовки и проведения полумарафона 4 июня.

  • с 08.00 до 12.00 по ул. Сибгата Хакима (по направлению от ул. Декабристов до ул. Фатыха Амирхана, приостановление двух направлений движения);
  • с 08.00 до 13.00 по ул. Сибгата Хакима (по направлению от ул. Фатыха Амирхана до пересечения с ул. Чистопольской, приостановление двух направлений движения, с возможностью сквозного проезда со стороны ул. Алексея Козина и ул. Нигматуллина);
  • с 08.00 до 13.00 по ул. Чистопольской (от съезда с ул. Сибгата Хакима до съезда на ул. Чистопольская, приостановление трех правых полос движения);
  • с 8.00 до 13 часов 4 июня по ул. Чистопольской (по направлению от ул. Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона "Ак Барс Арена", приостановление трех правых полос движения);
  • с 8.00 до 13.00 по внутренней дороге вокруг "Ак Барс Арены" (полное ограничение движения).

Изменены будут и маршруты общественного транспорта, о чем Комитет по транспорту уведомит отдельно.
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