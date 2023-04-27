В Казани утвержден порядок выделения субсидий на погребение погибших в зоне СВО

Власти Казани утвердили порядок предоставления субсидий организациям, которые осуществляют погребение погибших в зоне СВО. Цель - возмещение недополученных доходов. Выделять данные субсидии планируется из муниципального бюджета.

Исполком принял постановление, в котором говорится, что компании осуществляют погребение по согласованию с военкоматами Казани и родными погибшего бойца. Организация берет на себя доставку тела из аэропорта, транспортировку катафалком в бюро судмедэкспертизы и далее - к месту захоронения. Организация также предоставляет необходимые в таких случиях похоронные принадлежности, занимается копкой могил, подносом тела к месту погребения.

Субсидии получат организации, которые прошли отбор. Ее размер определят из фактических расходов.

К похоронным организациям, которые претендуют на получение субсидий, установили три основных требования: компания должна заниматься погребением, не быть иноагентом или офшорной фирмой, не должна быть в процессе реорганиации или ликвидации, банкротства. У нее не должно быть долгов в бюджет Казани.