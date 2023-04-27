Новости Казани
· Служба новостей

В Казани утвержден порядок предоставления субсидий на погребение погибших в зоне СВО

В Казани утвержден порядок выделения субсидий на погребение погибших в зоне СВО
В Казани утвержден порядок предоставления субсидий на погребение погибших в зоне СВО

Фото: открытые источники

Власти Казани утвердили порядок предоставления субсидий организациям, которые осуществляют погребение погибших в зоне СВО. Цель - возмещение недополученных доходов. Выделять данные субсидии планируется из муниципального бюджета.

Исполком принял постановление, в котором говорится, что компании осуществляют погребение по согласованию с военкоматами Казани и родными погибшего бойца. Организация берет на себя доставку тела из аэропорта, транспортировку катафалком в бюро судмедэкспертизы и далее - к месту захоронения. Организация также предоставляет необходимые в таких случиях похоронные принадлежности, занимается копкой могил, подносом тела к месту погребения.

Субсидии получат организации, которые прошли отбор. Ее размер определят из фактических расходов.

К похоронным организациям, которые претендуют на получение субсидий, установили три основных требования: компания должна заниматься погребением, не быть иноагентом или офшорной фирмой, не должна быть в процессе реорганиации или ликвидации, банкротства. У нее не должно быть долгов в бюджет Казани.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Клещей сведет с ума: смертельный аромат для кровопийц

Интересное

день назад

«Бесконечно достраивают, а потом продают»: основатель казанской строительной компании рассказал, почему люди боятся жить за городом

уничтожение тараканов подольск

Новости России

16 часов назад

Клещи сойдут с ума: смертельный аромат для этих кровопийц

Интересное

3 дня назад

Мобилизация, свадьба или беременность? Таролог из Казани рассказала, какие сюрпризы готовит 2023 год знакам зодиака

замена опорных подшипников цена в Санкт-Петербурге

Новости мира

4 часа назад

"Расчеты точны, ошибки нет": гениальный математик Сидик Афган вывел формулу, по которой точно рассчитал, когда начнется новая мировая война

Новости России

день назад

Найдете в каждом магазине: российский крем оказался дешевле и лучше французского люкса

Новости России

день назад

В мае к выходным добавят еще два дня. Россиян обрадовали новым расписанием на праздник

Новости России

день назад

Будет полностью запрещено снимать наличные: россиянам рассказали о неприятном правиле

Новости России

8 часов назад

Не будет выходных. В расписание майских праздников внесли неожиданные изменения
Новости Казани
30 минут назад

В Казани в ЖК "Светлый" рухнул строящийся дом - под завалами могут быть люди (видео)

В Казани в ЖК "Светлый" рухнул строящийся дом - под завалами могут быть люди (видео)

Новости Казани

час назад

В Татарстане умер экс-глава ТК "Эфир-Челны" Евгений Капустин, переживший бандитское покушение в конце 90-х

Интересное

3 часа назад

Идем гулять: что казанцам взять с собой на улицу весной и летом

Новости Казани

час назад

В Казани представлен первый в Татарстане мастер-план малого города

Новости России

2 часа назад

"Я вас уверяю - не от ран!": военный медик раскрыл скандальные факты, почему в зоне СВО погибают военные
Генпрокуратура России запросила у Австрии выдачи беглого бизнесмена из Татарстана Дмитрия Курамшина
Новости Казани
час назад

Генпрокуратура России запросила у Австрии выдачи беглого бизнесмена из Татарстана Дмитрия Курамшина

Новости Казани

4 часа назад

"Погода может подпортить вам шашлыки-пикники": профессор КФУ рассказал, какая погода ждет Татарстан на майские праздники

Новости Казани

5 часов назад

В Казани названы даты, когда парковки в городе будут совершенно бесплатными

Новости Казани

5 часов назад

Минниханов призвал проанализировать обоснованность названий улиц в Казани - что не понравилось в них Раису?
Казанцы готовы на все: 13 неочевидных советов, чтобы подготовиться к лету
Редакция помогает
4 дня назад

Казанцы готовы на все: 13 неочевидных советов, чтобы подготовиться к лету