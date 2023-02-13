В Казани трамваи и троллейбусы начнут ездить без кондукторов уже к началу лета

Казанские трамваи и троллейбусы начнут ездить без кондукторов к лету 2023 года

Большая часть троллейбусов и трамваев Казани к лету начнут курсировать без кондукторов. Лишь на некоторых маршрутах оставят контролеров, которые будут помогать в оплате пассажирам и контролировать все процессы.

Об этом проинформировал генеральный директор МУП "Метроэлектротранс" Айдар Абдулхаков. По его словам, есть маршруты, на которых пассажиропоток такой интенсивный, что там контролеры просто необходимы.

"Мы работаем совместно с транспортной картой, социальной картой Республики Татарстан. В проект будут вкладываться окупаемые инвестиции от "Ак Барс банка". В течение пяти лет мы будем платить дополнительные проценты за обслуживание этой системы. Нам это более выгодно, чем платить заработную плату кондукторам. Надеемся, что добросовестные пассажиры будут оплачивать проезд и мы не потерям на этом, а только приобретем", - отметил Абдулхаков.

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