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· Алина Алмакаева

Оркестр CAGMO представил первый концерт симфонии «Король и Шут» в Казани

Оркестр CAGMO представил первый концерт симфонии «Король и Шут» в Казани

kuda-kazan.ru

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В Казани прошёл первый концерт симфонии «Король и Шут» в исполнении симфонического оркестра CAGMO. Это один из самых популярных симфонических оркестров России.

Портфолио коллектива насчитывает множество популярных концертных программ, среди которых: «Симфония Король и Шут», «Симфония Ведьмак», «Симфония Death Note», «Симфония Геншин Импакт», «Симфония Атака Титанов», «Симфония Битлз», «Симфония Игра Престолов», «Симфония Герои Меча и Магии» и др. За последний год концерты CAGMO посетили более 400 тысяч зрителей.

CAGMO Rock Orchestra представили первую часть баллад легендарной панк-рок группы в исполнении струнного оркестра и хора. Зрители смогли насладиться самыми известными песнями «Короля и Шута». Со сцены прозвучали композиции: «Кукла колдуна», «Лесник», «Дурак и молния», «Прыгну со скалы», «Камнем по голове».

Необычное звучание нашло отклик среди слушателей нового поколения, сделав группу настоящим бессмертным феноменом отечественного панк-рока. Оркестровое звучание преобразило полюбившиеся хиты.

«Была очень приятно удивлена. До этого слышала только одну песню «Короля и Шута». Пошла ради интереса. Сочетание роковых песен с оркестром это великолепно», — рассказал один из зрителей мероприятия.

Зал хором подпевал песни и танцевал под песни группы. Все фанаты, которые пришли на мероприятие остались довольны и ушли с хорошим настроение.

Вторая часть симфонии прозвучит в Казани уже в марте.

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