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· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани появилась кафедра архитектуры и медиаискусства

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В Казанском федеральном университете (КФУ) появилась новая кафедра архитектуры и медиаискусства. Это первая в России кафедра, в которой объединили изучение классического дизайна, архитектуры и новых медия, технологий. Помимо этого в самом инстетуте есть различные курсы для архитекторов.

Кафедру возглавил автор и соавтор ряда архитектурных и интерьерных объектов и проектов, в том числе проектов реставрации ОКН, член ИКОМОС (ЮНЕСКО), директор проектно-реставрационной мастерской Казанской Епархии РПЦ (МП) Степан Новиков.

Среди преподавателей будут ведущие архитекторы Марсель Искандеров, Максимова Анастасия. В свою очередь Анастасия Дмитриева будет вести и преподавать исторический блок по мультимедия.

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