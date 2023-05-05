В Казани по ряду улиц с 8 по 10 мая 2023 запретят ездить на самокатах и велосипедах

В период с 8 по 10 мая в Казани решено запретить временно парковку и перемещение на электросамокатах и велосипедах кикшеринговых организаций на ряде городских улиц. Это связано с подготовкой мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В Комитете по транспорту проинформировали, что с 18:00 8 мая до 12:00 10 мая ограничены будут территория Парка Победы; ул.Бондаренко (от пр.Ямашева до ул.Маршала Чуйкова в обоих направлениях); ул.Волгоградская (от ул.Бондаренко до ул.Короленко в обоих направлениях).

Но это - еще не все. 8 мая с 15 часов и до полудня 10 мая нельзя будет ездить по площади Тысячелетия; ул.Баумана (от ул.Профсоюзная до ул.Батурина); ул.Профсоюзной (от ул.Чернышевского до ул.Баумана); местный проезд вблизи сквера Асгата Галимзянова; ул.Кремлевской набережной; ул.Ташаяк (от ул.Московская до пл.Тысячелетия); ул.Право-Булачной (от пл.Тысячелетия до ул.Чернышевского); ул.Лево-Булачной (от пл.Тысячелетия до ул.Чернышевского); в проезде между цирком и Центральным стадионом, включая территорию перед ними; – ул.Декабристов (от ул.Чистопольская до площади Тысячелетия); ул.Комсомольская (от ул.Яруллина до ул.Декабристов); ул.Батурина (от ул.Кремлевская Набережная до ул.Большая Красная).

Также с 22 часов 8 мая и до полудня 10 мая будут закрыты для самокатчиков и велосипедистов маршруты по улицам С.Хакима (от ул.Декабристов до ул.А.Бичурина в обоих направлениях); Бондаренко (от ул.Солдатская до ул.Хакима); территории перед центром семьи "Казан", в том числе – по парковочным зонам.

